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19:12 27.02.2020

Боец ВСУ погиб, еще один ранен из-за обстрелов на Донбассе в четверг – штаб ООС

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Боец ВСУ погиб, еще один ранен из-за обстрелов на Донбассе в четверг – штаб ООС

В течение суток четверга вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего военнослужащий Вооруженных сил Украины был убит, а еще один получил ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Сегодня, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил, а именно: вблизи н.п.Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с н.п.Красногоровка - 6 выстрелов мз станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела украинский позиций, а именно: дважды неподалеку н.п.Новотошковское - из 120-мм минометов противник выпустил по украинским войскам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с н.п. Орехово – из миномета калибра 120 мм - 3 мины.

Теги: #оос
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