Отставка" Хомчака - "российский фейк", заявляет спикер начальника Генштаба ВСУ

Информация об отставке начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака является российским фейком, заявил спикер Хомчака Богдан Сенник в комментарии интернет-изданию "BBC News Украина".

"Появился вброс и фейк российский об этом. Информация об отставке генерала Хомчака не соответствует действительности. Прошу СМИ этого не распространять", - сказал Сенник.

Ранее информацию о возможной отставке Хомчака распространил в Facebook бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.