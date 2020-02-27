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18:43 27.02.2020

Отставка" Хомчака - "российский фейк", заявляет спикер начальника Генштаба ВСУ

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Отставка" Хомчака - "российский фейк", заявляет спикер начальника Генштаба ВСУ

Информация об отставке начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака является российским фейком, заявил спикер Хомчака Богдан Сенник в комментарии интернет-изданию "BBC News Украина".

"Появился вброс и фейк российский об этом. Информация об отставке генерала Хомчака не соответствует действительности. Прошу СМИ этого не распространять", - сказал Сенник.

Ранее информацию о возможной отставке Хомчака распространил в Facebook бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

Теги: #генштаб #отставка #хомчак
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