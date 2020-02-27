Днепропетровская область готова противодействовать коронавирусу - ОГА

Днепропетровская область готова в случае необходимости противодействовать коронавирусу нового типа COVID-19, для этого есть госпитальные базы и квалифицированные инфекционисты, обеспеченные всем необходимым, заявил в ходе пресс конференции глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

"Есть четкий региональный план действий - как не допустить проникновение болезни в регион и остановить ее, если это все же произойдет. Одна из главных задач - не допустить ввоз коронавируса в область. Для этого в международном аэропорту Днепропетровской области делают температурный скрининг с помощью тепловизоров", - приводит слова Бондаренко пресс-служба ОГА.

Глава ОГА отметил, что в области определены 4 бригады "скорой" для оказания помощи и транспортировки людей с подозрением на вирус. К лечению таких пациентов готовы две госпитальные базы - в Днепровской городской больнице №21 и инфекционной больнице №1 Кривого Рога. По словам Бондаренко, учреждения обеспечены всеми необходимыми средствами и лекарствами для соблюдения противоэпидемического режима, а также изоляции больных. Кроме того, сейчас в регионе рассматривают возможные локации для обсервации.

"Инфекционные отделения сейчас могут принять 300 пациентов, а при необходимости оперативно разместить вдвое больше больных коронавирусом. Готовимся принимать и детей, ведь в Европе уже есть случаи заболевания малышей", - отметил директор департамента здравоохранения Валерий Сердюк.