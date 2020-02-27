События

18:02 27.02.2020

Эстонский Tallink может потерять до 5% пассажиров из-за отмены турпоездок на фоне коронавируса

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Эстонский концерн Tallink Grupp, осуществляющий паромные перевозки, отмечает сокращение перевозок пассажиров из-за снижения туристической активности на фоне коронавируса, при пессимистичном сценарии концерн может потерять до 0,5 млн пассажиров, сообщает портал rus.postimees со ссылкой на главу Tallink Grupp Пааво Ныгене.

По итогам 2019 года концерн перевез 9,8 млн пассажиров, планы на 2020 год предполагают обслуживание около 10 млн пассажиров. Таким образом, риск отказа от поездок касается примерно 5% пассажиров.

По словам Ныгене, из-за распространения коронавируса около 20 тыс. азиатских туристов уже отменили свои поездки до апреля. Если же вспышка коронавируса затронет пик туристического сезона, от поездок могут отказаться до 0,5 млн пассажиров.

В начале февраля руководитель по связям с общественностью Tallink Катри Линк сообщала, что после того как Китай запретил своим гражданам групповые туристические поездки 25-26 января, на судах и в гостиницах Tallink с 27 января были отменены все групповые бронирования китайцев, сделанные на февраль и март.

"К тому же эстонское посольство в Китае прекратило выдавать китайцам туристические визы и Finnair отменила все рейсы в материковый Китай и из него до 29 февраля. Это точно окажет в ближайшее время влияние и на количество китайских туристов", - отмечала Линк.

Tallink Grupp - оператор пассажирских и грузоперевозок на Балтийском море. Компании принадлежат 14 судов, под брендами Tallink и Silja Line она обслуживает 7 судоходных линий.

Теги: #коронавирус
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