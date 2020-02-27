События

17:51 27.02.2020

Еще двое украинцев с "Diamond Princess" госпитализированы с коронавирусом – МИД Украины

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Еще двое украинцев с "Diamond Princess" госпитализированы с коронавирусом – МИД Украины

 Уже четверо граждан Украины, членов экипажа круизного лайнера "Diamond Princess" госпитализированы в японские больницы после обнаружения у них заболевания на коронавирус, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в украинском Министерстве иностранных дел.

"Сначала двое были переведены в лечебные заведения в связи с обнаружением позитивных анализов на коронавирус, и со временем еще двое наших сограждан попали в лечебные заведения Японии с тем же самыми показателями. На данный момент консул Украины в Японии находится на постоянном контакте с нашими соотечественниками. Состояние здоровья их в целом нормальное. Все пожелания, все возможные просьбы сразу же прорабатываются, и по возможности решаются непосредственно посольством Украины в Японии", - процитировали в МИД начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы министерства Максима Коваленко.

При этом дипломат отметил, что первичные тесты на подтверждения коронавируса обязательно дополнительно проверяются местными японскими медицинскими службами, поэтому окончательные результаты будут известны позже.

Как сообщалось, ранее в Италии подтвердили случай заражения украинки коронавирусом. По словам Коваленко, состояние здоровья девушки не критическое, у нее немного повышена температура, в целом она чувствует себя нормально и пробудет на карантине, по крайней мере, 14 дней.

Теги: #коронавирус #лайнер #diamond_princess
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