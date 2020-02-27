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17:51 27.02.2020

Лукашенко заявил о "понуждении" Белоруссии к интеграции с Россией

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Лукашенко заявил о "понуждении" Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорит о готовности страны к дальнейшей интеграции с Россией, но заявляет о "понуждении" с российской стороны.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции. Новый термин появился в союзе - "понуждение к интеграции". И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси", - сказал Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем в четверг в Минске. Президента цитирует госагентство "БелТА".

При этом, по его словам, это понуждение сопровождается масштабной пропагандой в российских СМИ. Лукашенко сообщил, что предъявил президенту РФ Владимиру Путину соответствующую подборку публикаций.

Теги: #лукашенко
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