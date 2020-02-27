Земли, где хотел взять себе участок поджегший себя у Офиса Зеленского мужчина, распаеванию не подлежат – Сумская ОГА

Временно исполняющая обязанности главы Сумской областной государственной администрации Ирина Купрейчик провела совещание для выяснения обстоятельств, которые привели к самоподжегу жителя Белопольского района Александра Бурлакова под Офисом президента Украины, сообщает пресс-служба ОГА.

"В облгосадминистрацию Александр Бурлаков лично не обращался. Все его обращения поступали из Администрации президента, Кабинета министров, Верховной Рады. Первое обращение было в феврале 2015 года, в последний раз обращался в 2019 году. Вопрос был один: он возмущался, что распаевание земель предприятия, где он в свое время работал, прошло неправомерно, и он не может получить теперь землю", - приводит слова начальника отдела по работе с обращениями граждан аппарата облгосадминистрации Натальи Лебедь пресс-служба ОГА.

В свою очередь врио председателя Белопольской райгосадминистрации Елена Никитенко сообщила, что свое право на землю мужчина реализовал, получив еще в 2007 году земельный участок площадью 1,55 га пашни для ведения личного сельского хозяйства.

"Но мужчина еще хотел получить и землю на пай бывшего дочернего предприятия "Луч", где работали жители Гуриновского сельского совета и он в том числе. Но земли этого предприятия, согласно действующему законодательству, распаеванию не подлежат", - сказано в сообщении.

Так, поскольку предприятие в свое время не превратили в коллективное, его земли перевели в государственную собственность и позже передали в аренду на 15 лет частнику. Действие договора заканчивается в 2023 году, в связи с этим право на землю Александр Бурлаков пока реализовать не может.

"Я считаю, что самоподжог - это не выход и не решение проблемы. Земли, где хотел взять себе участок житель Белопольского района, распаеванию не подлежат. И дело не в том, что сельская, районная или областная власть не желают помочь. Закон - есть закон. И нарушать его не имеет права никто", - отметила Купрейчик.

Как сообщалось, 26 февраля днем перед зданием Офиса президента Украины Владимира Зеленского пытался совершить акт самосожжения мужчина.

Мужчина, представившийся Александром Бурлаковым из Сумской области, рассказал, что не имеет отношения к проходящим акциям протеста, а сделал это для того, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. По его словам, он уже не первый день приходит под ОПУ и пытается решить возникшие с земельным вопросом проблемы, но власти его не слышат. В частности, по его словам, чиновники не дали распаевать землю.

Мужчине оказали неотложную медицинскую помощь, покрыв пораженные участки – руки и лицо – лекарственными противоожоговыми и обезболивающими средствами, после чего его доставили в дежурящую на митинге карету "сокрой помощи", которая повезла его в медучреждение.

Позже пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отметила, что представитель отдела обращения граждан Офиса президента уже отправился в больницу, где находится пострадавший, чтобы выяснить, на какие именно земельные проблемы пытался обратить внимание мужчина.