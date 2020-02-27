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17:51 27.02.2020

37% украинцев высказались против отставки премьер-министра Алексея Гончарука - соцопрос

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37% украинцев против отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука и считают, что Кабмин должен продолжит свою работу под его руководством. Такие данные представил Киевский международный институт социологии по результатам социологического исследования, проведенного 21-25 февраля.

Согласно результатам, к Гончаруку в феврале положительно относятся 8% опрошенных, отрицательно - 33%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к премьеру положительно, уменьшилась на 4 процентных пункта (было 12%), а доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 11 процентных пунктов (было 22%).

Также ухудшилась оценка действий Кабмина по сравнению с декабрем: на 14 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 35% до 21%), и на 20 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 46% до 66%).

Относительное большинство опрошенных (44%) полагает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров. 37% полагают, что правительство во главе с Гончаруком еще предстоит работать.

КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки не превышает 3%. 

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