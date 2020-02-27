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17:33 27.02.2020

1,7 тыс. израильтян определили на двухнедельный карантин из-за коронавируса

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Порядка 1,7 тыс. израильтян в настоящий момент находятся на карантине из-за вспышки коронавируса, передал израильский телеканал 12.

Речь идет о разных формах карантина, то есть не все израильтяне, которые могли контактировать с зараженными, находятся именно в больницах. Некоторые должны провести 14 дней в изоляции у себя дома.

Ранее руководство Израиля запретило въезд в страну иностранцам из Италии в связи с распространением коронавируса. Это произошло в связи с тем, что у израильтянина, вернувшегося из Милана в Тель-Авив 23 февраля, выявили заражение.

Теги: #коронавирус #израиль
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