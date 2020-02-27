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17:10 27.02.2020

СБУ ликвидировала в Запорожье масштабный конвертцентр, который нанес государству ущерб на 20 млн грн

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СБУ ликвидировала в Запорожье масштабный конвертцентр, который нанес государству ущерб на 20 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье прекратили деятельность масштабного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных предприятий, сообщает пресс-центр СБУ.

"Досудебное следствие установило, что "конверт" функционировал с января 2019 года. Организаторы конверта предоставляли заказчикам "услуги" по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет", - говорится в сообщении.

Так, среди "клиентов" конвертцентра было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики, а также ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

"По данным следствия, среди выведенных "в тень" средств более 55 млн грн - бюджетные деньги. В общем, государству нанесен ущерб на сумму более 20 млн грн из-за неуплаты налогов и обязательных платежей", - добавили в ведомстве.

В ходе 13 обысков в офисе конвертцентра и помещениях фигурантов дела изъято 16 печатей подконтрольных предприятий, банковская и бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника и средства связи. Кроме того, правоохранители обнаружили три "ботофермы", обустроенные организаторами конвертцентра.

"Они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о "минировании" и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране", - подчеркнули в СБУ.

В рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного центра и руководства предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к махинации.

Теги: #сбу #конвертцентр #запорожье
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