Киев запустил функцию возврата эвакуированного авто через приложени Kyiv Smart City

Киевгорадминистрация запустила функцию возврата эвакуированных авто, а также возможность оплаты штрафа за эвакуацию и хранение авто на штрафплощадке через приложение городских сервисов Kyiv Smart City, сообщил департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Функция доступна только для автомобилей, которые эвакуировала Инспекция по парковке и только для киевлян, которые связали данные автомобиля с профилем в приложении.

"Если транспорт эвакуировали, пользователь получит пуш-уведомление об этом и сможет сразу начать процесс возврата", - отметили в КГГА.

Кроме того, в разделе "Эвакуация" пользователь сможет самостоятельно проверить эвакуирован его автомобиль или нет, введя номер автомобиля и начав поиск.

"Если автомобиль эвакуирован инспекцией, пользователь может сразу начать возврат автомобиля. Для этого нужно указать номер техпаспорта и загрузить его фото и фото водительских прав с обеих сторон. После этого водитель может выбрать дату, когда заберет автомобиль, и оплатить штраф, сумму за эвакуацию и хранение автомобиля на штрафплощадке. Таким образом, процесс возвращения автомобилей станет в разы быстрее", - пояснил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

В новой версии приложения вход осуществляется с использованием Face ID или Touch ID, если такие возможности настроены на смартфоне, что делает вход в приложение удобнее и безопаснее, отмечают в КГГА.

Как сообщалось, в приложении Kyiv Smart City киевляне уже могут пополнить Kyiv Smart Card, приобрести одноразовый QR-билет, оплатить коммунальные услуги, приобрести абонемент на парковку, оплатить почасовую парковку или воспользоваться афишей городских событий.