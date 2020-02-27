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16:29 27.02.2020

Сеть капсульных гостиниц Monotel в марте-2020 пополнится новым объектом в Киеве

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Сеть капсульных гостиниц Monotel в марте-2020 пополнится новым объектом в Киеве

Сеть футуристических капсульных гостиниц Monotel в марте планирует запустить второй объект Monohub возле Киевского велотрека по ул. Богдана Хмельницкого, 58а.

"В марте этого года в Киеве откроется Monohub 24/7 - первое эргономичное пространство в стране, где совмещаются круглосуточный коворкинг, спорт и co-living… Помимо монокапсул, главная функциональная особенность Monohub – сами рабочие станции", - сообщила компания в пресс-релизе 

По ее данным, гостиница и хаб занимают 500 кв. м. Помещение включает в себя пять автономных офисов, комнату для переговоров, open space для событий и индивидуальной работы, 32 монокапсулы для сна в раздельных пространствах для мужчин и женщин.

В объекте также есть шесть велосипедных десков – велотренажеры с рабочей поверхностью. В Monohub предусмотрен спортивный корнер и возможность сделать онлайн-заказ велотренажера на дом.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" партнер проекта Monotel Ксения Чигаркина, в настоящее время сеть строит еще две гостиницы в Киеве.

В целом планируется открыть 10 объектов в Украине, половина из которых расположится в столице.

Как сообщалось, первая капсульная гостиница Monotel площадью 300-350 кв. м открылась осенью 2019 года возле Бессарабской площади по бул. Шевченка, 9/28 в Киеве. Она включает женскую и мужскую спальни на 10 мест каждая и одну спальню для пар с четырьмя двухместными капсулами.

Теги: #киев #гостиница #monotel #капсульная_гостиница
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