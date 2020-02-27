Треть украинцев поддерживает право русскоязычных граждан на русскоязычное школьное образование по всей стране – соцопрос КМИС

33% украинцев считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке по всей территории Украины, еще 40% не против, чтобы такая возможность была в тех областях, где большинство населения этого желает, но не по всей территории Украины.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевском международным институтом социологии 21-25 февраля 2020 года, 24% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такого права.

37% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории Украины, еще 31% - что в тех областях, где большинство населения этого желает, но не по всей территории Украины, 28% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такого права.

При этом, по словам гендиректора КМИС Владимира Паниотто, другие исследования показывают, что большинство хочет, чтобы украинский язык был единственным официальным и государственным, и чтобы чиновники в рабочее время говорили на украинском.

"Является ли общественное мнение по этому поводу сложившимся и не зависит ли она от формулировки вопроса, является ли она амбивалентной, или здесь нет противоречия, а респонденты отвечают, имея в виду различные аспекты этой проблемы, - все это требует дальнейших исследований", - отметил он.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.