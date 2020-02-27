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15:19 27.02.2020

"Укрзализныця" разработала план мероприятий с целью профилактики завоза и распространения коронавируса

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"Укрзализныця" разработала план мероприятий с целью профилактики завоза и распространения коронавируса

АО "Укрзализныця" разработало оперативный план мероприятий с целью профилактики завоза и распространения коронавируса, сообщила пресс-служба компании.

"Со следующей недели по всей Украине начнутся тренинги для работников "Укрзализныци", на которых будет отработан алгоритм действий в случае обнаружения в поездах и на вокзалах больных с симптомами, характерными для 2019-nCoV", - подчеркнули в компании.

Сейчас для недопущения распространения вируса на пути следования поездов осуществляется измерение температуры тела пассажиров.

На 19 вокзалах обустроены медицинские пункты, оборудованные необходимым оборудованием и противоэпидемическим инвентарем для временной изоляции больных. Такие пункты размещены на вокзалах станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Тараса Шевченко.

На пяти вокзалах также организованы помещения для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний. Это вокзалы станций Запорожье-1, Ривне, Тернополь, Фастов, Белая Церковь.

Кроме того, "Укрзализныця" закупила 10 тыс. респираторов, 25 тыс. осмотровых печаток и более 1 тыс. защитных очков. Также закупаются антисептик для рук, дезинфекционные средства и защитные халаты.

План мероприятий подготовлен с учетом требований и рекомендаций относительно действий при обнаружении лица, с симптомами, похожими на коронавирус 2019-nCoV, утвержденных соответствующим приказом Министерства здравоохранения Украины от 24 января 2020 года.

Теги: #коронавирус #укрзализныця
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