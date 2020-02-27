Кернес считает, что за силовым противостоянием на ТЦ "Барабашово" стоит нардеп Фельдман

Городской голова Харькова Геннадий Кернес увязывает стычки, которые произошли в четверг возле арки на въезде в ТЦ "Барабашово" (Харьков), с народным депутатом, собственником концерна "АВЭК и Ко", которому принадлежит ТЦ "Барабашово", Александром Фельдманом.

"Эти люди наняты Фельдманом… Это люди, которые здесь получают деньги", - заявил Кернес, приехав на "Барабашово" в четверг.

По его словам, столкновения произошли, когда рабочие попытались демонтировать арку.

"Есть решение горсовета о демонтаже данной конструкции, на которую нет ни одного документа. Также есть решение горсовета о демонтаже другой конструкции, рекламной, которая установлена не по закону. Сюда сегодня приехали коммунальники, в которых начали стрелять, бросать какие-то гранаты, дым пускать, пугать их и так далее. Поэтому я приехал сюда, чтобы поговорить с людьми", - сказал Кернес.

Он еще раз пообещал, что предприниматели, чьи торговые места попадают под снос в связи со строительством новой дороги, получат новые торговые места.

"Город предпринимателям выделит другие места. Уже есть решение горсовета. Дорога, которая запланирована генеральным планом, будет построена", - сказал Кернес.

Ранее в четверг возле арки на въезде в ТЦ "Барабашово" (Харьков) произошли стычки между предпринимателями, выступающими против строительства новой дороги, и группой людей в камуфляже, которые обеспечивали демонтаж арки. Как сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина пресс-секретарь ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев, люди в камуфляже использовали газ, из-за чего пострадали несколько предпринимателей.

Как сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, за медпомощью обратились 4 человека – двум пострадавшим с ожогами глаз оказали помощь на месте, ещё двое с ожогами рук и ног, предположительно от светошумовой гранаты, были госпитализированы.

5 сентября 2019 года городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что муниципальные власти рассматривают возможность строительства новой дороги, которая соединит Салтовку с центром города.

16 октября 2019 Харьковский горсовет утвердил строительство этой дороги, несмотря на протест пикетировавших сессию предпринимателей с ТЦ "Барабашово", чьи торговые павильоны будут "отселены" в связи со строительством дороги. "За" проголосовал 51 депутат, "против" - 4.

Кернес назвал акцию предпринимателей проплаченной, а их действия - "проявлением непатриотической агрессии в отношении города".

Он также напомнил, что строительство дороги планировалось давно и пообещал, что предприниматели, которых придется "отселить" с места будущего строительства, смогут заключить договоры с КП "Городской торговый рынок" и получить места на его территории.

"Эта дорога была предусмотрена генеральным планом 1953, 1986, 2004 и 2013 годов. Когда земля передавалась в аренду Концерну "АВЭК", его предупреждали, что это для временного размещения торговых павильонов или автостоянок... КП "Городской торговый рынок" будут выделены деньги для строительства малых архитектурных форм и сдачи их в аренду предпринимателям", - сказал Кернес.