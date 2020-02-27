Член Меджлиса крымскотатарского народа Бариев выступает за создание батальона, который будет бороться против диверсантов после освобождения Крыма

Украине нужно военизированное подразделение, в состав которого будут входить в том числе и крымские татары, принимавшие участие в АТО и ООС, для работы против диверсионных групп на Крымском полуострове после его освобождения от российской оккупации, считает глава правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

"Украинскому государству нужен батальон, который будет после освобождения Крыма заниматься зачисткой диверсионных групп непосредственно в Крыму, особенно в горах. После того, когда Крым освободит оккупант, он оставит там диверсионные группы, он оставит там пятую колонну и т.д., которые будут создавать негативную ситуацию", - сказал Бариев на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что в этом вопросе не надо ставить акцент "на национальном принципе, хотя это тоже немаловажный момент".

По словам представителя Меджлиса, крымчане, вынужденные после аннексии Крыма уехать с полуострова и которые возвратятся к себе домой после его деоккупации, будут больше доверять украинской армии, если в ее составе будет такой батальон.

"Об этом наши военачальники из Генштаба, наш главнокомандующий уже сегодня должны думать и сегодня формировать качественный грамотный, хорошо подготовленный батальон, у которого будет спецзадача наладить порядок непосредственно в Крыму", - сказал Бариев.