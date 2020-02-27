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14:24 27.02.2020

Германия находится в начале эпидемии коронавируса, считает министр здравоохранения

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 Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил о начале эпидемии коронавируса.

"Мы находимся в начале эпидемии коронавируса в Германии", - сказал министр в четверг журналистам в Берлине, добавив, что с учетом ситуации в Италии и федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где зафиксированы заражения вирусом, Германии следует готовиться к тому, что может начаться эпидемия.

По словам Шпана, Минздрав в сотрудничестве с МВД подготовил план борьбы с пандемией. "Цель - защитить население и по возможности заглушить эпидемию", - сказал министр, по словам которого в ФРГ серьезно воспринимают распространение вируса.

Теги: #коронавирус #германия
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