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13:04 27.02.2020

Глава Госагентства по вопросам искусства задекларировала 2,3 млн грн доходов за 2019 года, а ее муж более 18 млн грн в филиале американской компании в Москве

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Глава Госагентства по вопросам искусства задекларировала 2,3 млн грн доходов за 2019 года, а ее муж более 18 млн грн в филиале американской компании в Москве

 Глава Государственного агентства по вопросам искусства Галина Григоренко в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год указала 2 млн 290 тыс. 829 грн доходов.

В частности, 1 млн 460 тыс 382 грн составляет грант на реализацию культурного проекта от Украинского культурного фонда, 614 тыс 977 грн – доход от предпринимательской деятельности, 215 тыс 443 грн - гонорары, 27 грн – банковские проценты. Ее муж на прошлый год задекларировал 18 млн 688 тыс 800 грн зарплаты, бонусов и компенсаций в филиале компании с ограниченной ответственностью Бейн энд Кампани Раша США в Москве.

Также Григоренко указала в декларации 57,9 тыс. грн на банковских счетах, $3 тыс наличными, 37 тыс. грн одолженных третьим лицам. Ее муж – 52,8 тыс. грн и 241,9 тыс. рублей на банковских счетах, $45,3 тыс в пенсионно-страховой программе, $5 тыс наличными, $70,7 тыс. и EUR160,7 тыс на банковских счетах.

Кроме того, в финансовых обязательствах она указала 23 тыс 579 гривень, уплаченных в прошлом году за кредит, а ее муж – 49 тыс 530 рублей долга по кредитной карте.

У Григоренко в пользовании находится земельный участок (754 кв. м) и недостроенный дом в Черкасской области, квартира (74,7 кв. м) и машиноместо (20,5 кв.м) в Киеве, также она владеет квартирой (168,4 кв. м) в Киеве.

Кроме того, глава Госагентства по вопросам искусства владеет автомобилями Suzuki SX-4 2014 года выпуска, Volkswagen Sharan 2015 года выпуска и ВАЗ 2107 2000 года выпуска (находится в угоне), а ее муж – автомобилем BMW X5 2016 года выпуска.

Среди прочего она указала в декларации в поле "другое ценное имущество": подвеску Chopard (цена не указана).

Согласно декларации Григоренко имеет 33,74% от общего капитала ООО "Сапсан-К", 50% "Черкасского дорожно ремонтно-строительного управления" и 33% "Спецтовэкспорт", а ее муж – 10% "Риэлти груп", 32% "Риэлти констракшн" и долей в Baincompany partners, L.P. (США).

Теги: #госагентство #декларация #искусство
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