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12:58 27.02.2020

КС рассмотрит представление о признании неконституционными положений ряда законов об обработке персональных данных

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КС рассмотрит представление о признании неконституционными положений ряда законов об обработке персональных данных

 Конституционное представление 54 народных депутатов Украины с просьбой признать неконституционными отдельные положения 12 законов, касающихся обработки персональных данных, верификации и мониторинга государственных выплат, поступили в Конституционный суд Украины.

"Субъект права на конституционное представление просит признать не соответствующими Конституции (неконституционными) отдельные положения двенадцати законов Украины о получении и обработки персональных данных и осуществления верификации и мониторинга государственных выплат с целью обеспечения конституционного правопорядка, соблюдения принципов верховенства права, уважения прав и основных свобод человека", - информирует сайт Конституционного суда в четверг.

Сайт сообщает, что конституционное представление, подписанное 54 народными депутатами, поступило в Конституционный суд 26 февраля.

Согласно конституционному представлению, скан которого обнародован на сайте КС, среди законов, отдельные положения которых депутаты просят КС проанализировать и признать не соответствующими Основному закону – "О верификации и мониторинге государственных выплат", "О банках и банковской деятельности", "О государственной пограничной службе Украины", "О государственной регистрации актов гражданского состояния", "О государственном реестре избирателей".

Авторы представления обосновывают свое требование тем, что, согласно Конституции, запрет на сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия является составной конституционного права на охрану личной и семейной жизни.

Теги: #данные #конституционный_суд #закон
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