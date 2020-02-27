События

12:26 27.02.2020

Жители прилегающего ко Львову села Малехов перекрыли международную трассу, протестуя против присоединения к облцентру

1 мин читать

 Жители прилегающего к Львову с.Малехов Жолковского района Львовской области перекрыли международную автомобильную трассу М-09"Львов - Рава-Русская", протестуя против планов присоединения к будущей Львовской объединенной территориальной громаде.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области, акция протеста началась в 10:00. Приблизительно 40 человек ходят по пешеходному переходу на протяжении 10 минут, а потом 5 минут пропускают транспорт.

На месте работают сотрудники полиции для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения.

В минувший понедельник Львовская обладминистрация направила в Кабмин проект перспективного плана области, согласно которому Малеховский сельсовет станет частью будущей Львовской ОТГ. Местные жители против присоединения к Львову.

Теги: #львов #присоединение #акция_протеста #село
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:39 21.02.2020
Во Львове задержаны злоумышленники, которые со стрельбой похитили мужчину

Во Львове задержаны злоумышленники, которые со стрельбой похитили мужчину

21:05 07.02.2020
Подозреваемый в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" помещен под домашний арест

Подозреваемый в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" помещен под домашний арест

12:51 07.02.2020
Исполком Львовского горсовета отложил вопрос о перезахоронении советского разведчика Кузнецова

Исполком Львовского горсовета отложил вопрос о перезахоронении советского разведчика Кузнецова

13:30 05.02.2020
Аграрии выйдут 6 февраля на акцию протеста под Офис президента

Аграрии выйдут 6 февраля на акцию протеста под Офис президента

16:52 02.02.2020
Возле Львова в опломбированной фуре нашли 4 граждан Афганистана

Возле Львова в опломбированной фуре нашли 4 граждан Афганистана

01:35 02.02.2020
Во Львове женщина напала на полицейскую

Во Львове женщина напала на полицейскую

08:55 30.01.2020
Во Львове сожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода"

Во Львове сожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода"

02:33 29.01.2020
Во Львове на дорогу упали две электроопоры, никто не пострадал

Во Львове на дорогу упали две электроопоры, никто не пострадал

12:49 24.01.2020
Кабмин направил остатки госсубвенции на развитие сельской медицины

Кабмин направил остатки госсубвенции на развитие сельской медицины

02:37 20.01.2020
Во Львове легковой автомобиль въехал в остановку, пострадала женщина

Во Львове легковой автомобиль въехал в остановку, пострадала женщина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд закрыл уголовные дела против Вилкула и Колесникова по истечению срока давности

ГБР открыло дело о давлении Джозефа Байдена на Шокина

Суд по делу о крушении Boeing на Донбассе заслушает 13 свидетелей

Премьер призвал главу Госналоговой увольнять глав областных подразделений при любых коррупционных нарушениях в области

Кулеба: Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Госагентства по вопросам искусства задекларировала 2,3 млн грн доходов за 2019 года, а ее муж более 18 млн грн в филиале американской компании в Москве

Денисова сообщила об ухудшении здоровья незаконно удерживаемых Россией крымских татар Смаилова и Умерова

КС рассмотрит представление о признании неконституционными положений ряда законов об обработке персональных данных

В Южной Корее отмечен самый крупный суточный прирост инфицированных коронавирусом - 505 случаев

Вакцины против коронавируса нет, изготовить ее быстро не получится - институт Роберта Коха

Замминистра экономики Глущенко задекларировал 335 тыс. грн, а его жена, гражданка России, – 74 тыс. грн доходов за 2019 год

Суд закрыл уголовные дела против Вилкула и Колесникова по истечению срока давности

Определены столичные клиники для приема пациентов с коронавирусом - Кличко

ГБР открыло дело о давлении Джозефа Байдена на Шокина

Суд по делу о крушении Boeing на Донбассе заслушает 13 свидетелей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА