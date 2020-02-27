Жители прилегающего ко Львову села Малехов перекрыли международную трассу, протестуя против присоединения к облцентру

Жители прилегающего к Львову с.Малехов Жолковского района Львовской области перекрыли международную автомобильную трассу М-09"Львов - Рава-Русская", протестуя против планов присоединения к будущей Львовской объединенной территориальной громаде.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области, акция протеста началась в 10:00. Приблизительно 40 человек ходят по пешеходному переходу на протяжении 10 минут, а потом 5 минут пропускают транспорт.

На месте работают сотрудники полиции для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения.

В минувший понедельник Львовская обладминистрация направила в Кабмин проект перспективного плана области, согласно которому Малеховский сельсовет станет частью будущей Львовской ОТГ. Местные жители против присоединения к Львову.