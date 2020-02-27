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12:06 27.02.2020

В Южной Корее отмечен самый крупный суточный прирост инфицированных коронавирусом - 505 случаев

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В Южной Корее отмечен самый крупный суточный прирост инфицированных коронавирусом - 505 случаев

В Южной Корее зафиксировано беспрецедентное увеличение числа заболевших коронавирусом COVID-2019 за сутки - 505 случаев, сообщает в четверг агентство "Рёнхап" со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

В то же время, отмечает агентство, число новых случаев заболевания COVID-2019 в Китае составило всего 433.

Таким образом, общее число инфицированных COVID-2019 в Южной Корее выросло до 1766 человек, тогда как ранее сообщалось о 1595 больных.

По данным "Рёнхап", из 505 новых случаев заболевания 422 приходится на город Тэгу - один из местных эпицентров распространения коронавируса, расположенный в 300 км к юго-востоку от Сеула.

При этом 46% подтвержденных случаев COVID-2019 в Тэгу связаны с религиозной организации Shincheonji: в настоящий момент власти проверяют более 210 тыс. членов организации на предмет наличия коронавируса.

Между тем, в Южной Корее зафиксированы 717 случаев COVID-2019, при которых еще неясен путь передачи вируса. Растет число спорадических случаев инфицирования коронавирусом по стране.

При этом, как отметил KCDC, лишь 2,1% - 33 случая заболевания в Южной Корее COVID-2019 - связаны с людьми, которые недавно вернулись в Южную Корею из-за рубежа.

Южнокорейские власти пока что ограничились запретом на прибытие иностранцев лишь из китайской провинции Хубэй - эпицентра распространения коронавируса. Однако петиция с требованием к президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину распространить этот запрет на остальные провинции КНР уже превысила 700 тыс. голосов.

Теги: #южная_корея #коронавирус
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