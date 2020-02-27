Определены столичные клиники для приема пациентов с коронавирусом - Кличко

В Киеве определили больницы и подготовили боксы в инфекционных отделениях, где смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованы украинцы по поводу возможного распространения коронавируса. В столице и в стране случаи заболеваний не зарегистрированы. Но мы должны быть готовы к тому, что такое может случиться. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение", - цитирует Кличко пресс-служба.

Согласно сообщению, 28 февраля планируется провести обучение столичных медиков на случай выявления или подозрения на коронавирус совместно со специалистами Министерства здравоохранения.

Кличко также отметил необходимость проведения просветительской кампании в школах, других социальных учреждениях и общественных местах.