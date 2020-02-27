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11:41 27.02.2020

Определены столичные клиники для приема пациентов с коронавирусом - Кличко

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Определены столичные клиники для приема пациентов с коронавирусом - Кличко

 В Киеве определили больницы и подготовили боксы в инфекционных отделениях, где смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованы украинцы по поводу возможного распространения коронавируса. В столице и в стране случаи заболеваний не зарегистрированы. Но мы должны быть готовы к тому, что такое может случиться. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение", - цитирует Кличко пресс-служба.

Согласно сообщению, 28 февраля планируется провести обучение столичных медиков на случай выявления или подозрения на коронавирус совместно со специалистами Министерства здравоохранения.

Кличко также отметил необходимость проведения просветительской кампании в школах, других социальных учреждениях и общественных местах.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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