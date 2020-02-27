События

11:31 27.02.2020

ГБР открыло дело о давлении Джозефа Байдена на Шокина

3 мин читать
ГБР открыло дело о давлении Джозефа Байдена на Шокина

Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

"ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения ", - сказал в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" адвокат Шокина Александр Телешецкий.

Дело открыто на основании заявления Шокина, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.

По словам адвоката, в своем заявлении Шокин сообщил о давлении на него со стороны Байдена. "Причиной давления стало расследование Генеральной прокуратурой Украины тяжких преступлений в сфере международной коррупции, связанных с деятельностью экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и руководителей компании Burisma", - отметил Телешецкий.

Он добавил, что соответствующее заявление было подано в ГБР еще 28 января 2020 года, но сведения об уголовном правонарушении были внесены в ЕРДР только 24 февраля, уже после того, как суд обязал ГБР зарегистрировать данное производство.

Адвокат сообщил, что оно расследуется по ч.2 ст.343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, адвокат подчеркнул, что, несмотря на указание Шокиным имени Байдена в заявлении, которое стало основанием для открытия дела, в самом производстве речь идет о "гражданине США", без указания имени.

Также адвокат напомнил, что ГБР расследует уголовные производства по заявлению Шокина о разглашении тайны досудебного расследования сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Учитывая, что возможным фигурантом всех этих трех уголовных правонарушений является Джозеф Байден как человек, который, по нашему мнению, причастен ко всем этим событиям, считаем необходимым для эффективности расследования… объединить производства в одно, создать действенную следственную группу и группу опытных прокуроров, которые могли бы обеспечить расследование в разумные сроки", - подчеркнул Телешецкий.

Кроме того, адвокат добавил, что целесообразно привлечь американскую сторону к расследованию. С соответствующей просьбой, как уточнил Телешецкий, он обратится в Офис генпрокурора.

"Мы будем это делать обязательно. Это одно из приоритетных направлений в этом уголовном производстве, поскольку без применения механизмов международно-правового сотрудничества это производство расследовать невозможно", - пояснил он.

"Виктор Николаевич Шокин, исходя из высказываний, которые позволял себе Байден в публичной плоскости, имеет достаточные основания считать, что именно он (Байден - ИФ) является заказчиком, где-то исполнителем тех уголовных правонарушений, о совершении которых Шокин заявил правоохранительным органам Украины", - сказал адвокат.

Телешецкий также рассказал, что правоохранительные органы Греции расследуют факт отравления Шокина ртутью в 2019 году, сам экс-генпрокурор Украины также увязывает это покушение с Байденом.

"На сегодняшний день пока нет результатов расследования этого факта, у нас нет достаточных оснований утверждать… обращаться к правоохранительным органам Греции с ходатайствами или поручениями до того, как они установят объективную истину в всех обстоятельствах… Возможно, они появятся завтра-послезавтра", - добавил он.

Как сообщалось, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Burisma" с его сыном Хантером Байденом.

В конце января 2020 года Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад во время пребывания в Греции, после чего проходил длительный период лечения.

"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу… просил их расследовать… Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным убийством", - рассказал он.

Теги: #гбр #байден #шокин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:40 27.02.2020
ГБР открыло дело о давлении Джозефа Байдена на Шокина – адвокат экс-генпрокурора

ГБР открыло дело о давлении Джозефа Байдена на Шокина – адвокат экс-генпрокурора

18:35 26.02.2020
Замначальника налоговой службы в Харькове подозревается в служебной халатности, стоившей государству более 2,7 млн грн

Замначальника налоговой службы в Харькове подозревается в служебной халатности, стоившей государству более 2,7 млн грн

16:32 26.02.2020
Суд не принял к рассмотрению апелляции адвокатов Порошенко на постановление о принудительном приводе на допрос в ГБР

Суд не принял к рассмотрению апелляции адвокатов Порошенко на постановление о принудительном приводе на допрос в ГБР

10:26 25.02.2020
Татьяну Чорновол уведомили о подозрении в препятствовании деятельности журналиста

Татьяну Чорновол уведомили о подозрении в препятствовании деятельности журналиста

14:00 24.02.2020
Адвокаты Порошенко обжаловали решение о его приводе минимум в пяти инстанциях - Головань

Адвокаты Порошенко обжаловали решение о его приводе минимум в пяти инстанциях - Головань

05:03 22.02.2020
Руководитель следственного подразделения полиции в Днепроппетровской области задержан при получении взятки - ГБР

Руководитель следственного подразделения полиции в Днепроппетровской области задержан при получении взятки - ГБР

19:22 21.02.2020
Адвокат Головань о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР: власть отвлекает внимание от неспособности защищать страну

Адвокат Головань о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР: власть отвлекает внимание от неспособности защищать страну

17:33 21.02.2020
ГБР провело 30 обысков в помещениях ГУ Нацполиции в Ривненской обл. из-за исчезновения автомобилей со спецплощадок на 7 млн грн

ГБР провело 30 обысков в помещениях ГУ Нацполиции в Ривненской обл. из-за исчезновения автомобилей со спецплощадок на 7 млн грн

17:57 20.02.2020
Порошенко подал иск к ГБР и Венедиктовой об опровержении распространенной информации – адвокат

Порошенко подал иск к ГБР и Венедиктовой об опровержении распространенной информации – адвокат

10:52 20.02.2020
ГБР инициировало законодательные изменения по привлечению к ответственности виновных в преступлениях на Майдане, которые скрываются за границей

ГБР инициировало законодательные изменения по привлечению к ответственности виновных в преступлениях на Майдане, которые скрываются за границей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд закрыл уголовные дела против Вилкула и Колесникова по истечению срока давности

Суд по делу о крушении Boeing на Донбассе заслушает 13 свидетелей

Премьер призвал главу Госналоговой увольнять глав областных подразделений при любых коррупционных нарушениях в области

Кулеба: Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями

МИД Украины подтвердило заражение коронавирусом украинки в Италии

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Госагентства по вопросам искусства задекларировала 2,3 млн грн доходов за 2019 года, а ее муж более 18 млн грн в филиале американской компании в Москве

Денисова сообщила об ухудшении здоровья незаконно удерживаемых Россией крымских татар Смаилова и Умерова

КС рассмотрит представление о признании неконституционными положений ряда законов об обработке персональных данных

Жители прилегающего ко Львову села Малехов перекрыли международную трассу, протестуя против присоединения к облцентру

В Южной Корее отмечен самый крупный суточный прирост инфицированных коронавирусом - 505 случаев

Вакцины против коронавируса нет, изготовить ее быстро не получится - институт Роберта Коха

Замминистра экономики Глущенко задекларировал 335 тыс. грн, а его жена, гражданка России, – 74 тыс. грн доходов за 2019 год

Суд закрыл уголовные дела против Вилкула и Колесникова по истечению срока давности

Определены столичные клиники для приема пациентов с коронавирусом - Кличко

Суд по делу о крушении Boeing на Донбассе заслушает 13 свидетелей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА