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11:27 27.02.2020

Суд по делу о крушении Boeing на Донбассе заслушает 13 свидетелей

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Суд по делу о крушении Boeing на Донбассе заслушает 13 свидетелей

На стартующем 9 марта в Нидерландах судебном процессе по делу о крушении на Донбассе малазийского Boeing-777 выступят 13 свидетелей, личности которых держатся в секрете.

Издание DutchNews сообщило со ссылкой на материалы суда, что личности свидетелей держатся в секрете из-за высоких рисков, с которыми они сталкиваются, а также потому, что из-за слушаний существует угроза их здоровью и безопасности.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов.

Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, утверждая, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Следственная группа 19 мая 2019 года назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск и будут привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов, сказано в заявлении ССГ. Как отмечают нидерландские СМИ, они обвиняются в убийстве и непредумышленном убийстве. Процесс в отношении них начнется 9 марта 2020 года в суде Гааги.

Между тем Россия отвергает все предположения о ее причастности к гибели малазийского "Боинга".

Генпрокуратура РФ в октябре 2019 года направила письмо в министерство юстиции и безопасности Нидерландов с просьбой о передаче российской стороне уголовного производства. Однако Минюст Нидерландов ответил, что "передача нидерландскими властями уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом". Следствие в Нидерландах считает, что трое российских граждан и один гражданин Украины, причастные к катастрофе MH17, скрываются на территории России.

Сообщалось также, что Пулатов будет представлен в суде двумя адвокатами из Нидерландов. В отношении остальных такой информации нет. Суд начнется 9 марта в судебном комплексе "Схипхол" независимо от того, будут или нет присутствовать на процессе сами подозреваемые или их представители.

Судебный комплекс "Схипхол" с повышенными мерами безопасности может вместить около тысячи человек, он расположен в нескольких километрах от международного аэропорта Схипхол, возле которого не так давно в память о жертвах трагедии был открыт мемориальный комплекс.

Гаагский суд зарезервировал комплекс более чем на год. В частности, суд, согласно обнародованному им пресс-релизу, зарезервировал комплекс с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября 2020 г. и с 1 февраля по 26 марта 2021 г.

9 марта начнется первая фаза судебного процесса, в ходе которой будет понятно, кто появится на слушании, как обстоят дела со следствием и что еще нужно сделать. "Пока невозможно сказать, в какие другие даты зарезервированного периода будут проводиться другие сессии, и когда может начаться рассмотрение дела по существу. Эта информация появится тогда, когда по этим вопросам будет больше ясности", - отмечалось в сообщении суда.

По данным нидерландских СМИ, для этих слушаний должны быть внесены поправки в национальное законодательство, которые позволят вести слушания и на английском языке, поскольку все судебные процессы в стране должны вестись на нидерландском языке. Сообщалось также, что подозреваемые будут участвовать в судебном заседании посредством видеосвязи.

Теги: #расследование #боинг #донбасс #мн17 #свидетели
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