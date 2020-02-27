Премьер призвал главу Госналоговой увольнять глав областных подразделений при любых коррупционных нарушениях в области

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова увольнять глав областных подразделений ведомства при фиксации случаев коррупции в области.

"Я бы попросил вас, уважаемый руководитель, смотреть на результаты ежемесячно, которые будут поступать из регионов, и абсолютно бескомпромиссно принимать решения, кадровые в том числе", - сказал премьер, обращаясь к Верланову, в ходе селекторного совещания в налоговой службе в четверг.

"К вам, коллеги, также обращаюсь: если в области будут фиксироваться случаи коррупции, мы будем принимать решения о замене руководителя до тех пор, пока такие сигналы не перестанут поступать", - обратился Гончарук к главам областных управлений.