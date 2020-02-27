Коллегия Минобразования отменила научную степень брата третьего президента Украины Петра Ющенко

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки отменила три научные степени доктора и кандидата наук, в том числе брата третьего президента Украины (2004-2010) Виктора Ющенко Петра Ющенко.

"Аттестационная коллегия Министерства образования и науки за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности отменила решение специализированных ученых советов о присуждении научных степеней доктора и кандидата наук трем соискателям", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В частности, аттестационная коллегия министерства отменила решение спецсовета о присуждении степени доктора наук Петру Ющенко (специальность "История Украины") из-за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям, в частности не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатах в области исторической науки, которые развязывают важную научную или научно-прикладную проблему, наличие текстовых заимствований и некорректных ссылок.

Тема диссертации Петра Ющенко - "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)".

Кроме того, отменены решение о присуждении степени кандидата наук Татьяне Донник из-за несоответствия паспорта научной специальности, и о присуждении степени кандидата наук Инне Деревянко из-за фальсификации базы источников, признаков скрытого заимствования работ других ученых и то, что диссертация не является научным исследованием.

В то же время, принято решение присудить 306 научных степеней доктора наук, 1 тыс 79 - кандидата наук, 17 - доктора философии.

Аттестационная коллегия также присвоила 194 ученым звание профессора, 568 - доцента, 38 - старшего исследователя.

Также отмечается, что на дополнительное рассмотрение направлено 2 докторские и 6 кандидатских диссертаций.