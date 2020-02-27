Кулеба: Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что вступление Украины в НАТО возможно даже с учетом того, что часть ее территорий являются временно оккупированными.

"Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями", - написал Кулеба в микроблоге Twitter.

Как сообщалось, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что решение НАТО в отношении того, предоставлять или нет Киеву Программу расширенных возможностей (ПРВ, Enhanced Opportunities Programme, EOP) может быть принято в октябре нынешнего года.