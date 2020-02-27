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11:14 27.02.2020

Кулеба: Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями

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Кулеба: Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что вступление Украины в НАТО возможно даже с учетом того, что часть ее территорий являются временно оккупированными.

"Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями", - написал Кулеба в микроблоге Twitter.

Как сообщалось, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что решение НАТО в отношении того, предоставлять или нет Киеву Программу расширенных возможностей (ПРВ, Enhanced Opportunities Programme, EOP) может быть принято в октябре нынешнего года.

Теги: #оккупация #кулеба #нато
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