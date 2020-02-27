МИД Украины подтвердило заражение коронавирусом украинки в Италии

В Италии подтвердили случай заражения украинки коронавирусом, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"По информации Генерального консульства Украины в Неаполе, по состоянию на сегодня в Италии подтвержден один случай заражения коронавирусом среди граждан Украины. Гражданка Украины, 26 лет, работает на севере Италии в г. Кремона. Приехала на юг Италии в г. Чиленто, провинция Салерно, навестить родителей", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины.

Сейчас девушка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние не критическое. Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спаланцани" в Риме. Родственники, которых она навещала, находятся на карантине.

Генеральное консульство Украины в Неаполе держит постоянный контакт с местным штабом, заверили в министерстве.