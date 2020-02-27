Ситуация с коронавирусом замедляет процессы, связанные с торговой интеграцией Украины и Китая - Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отмечает, что ситуация с распространением коронавируса Covid-2019 замедляет многие процессы, связанные с запланированной торговой интеграцией Украины и Китая.

"Замедляет многие процессы. Нам нужны инвестиции, открытие новых промышленных объектов. Мы могли бы уже динамично говорить об этом с Китаем, но пока только активно прорабатываем проекты с нашей стороны", - ответил Кулеба на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" в микроблоге Twitter.

В то же время вице-премьер отметил, что надеется на стабилизацию ситуации и что в первом полугодии он сможет посетить Китай.

Как сообщалось, Кулеба возглавил межправительственные комиссии с Китаем и Индией.