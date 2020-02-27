Тест-системы для диагностики коронавируса в первую очередь поставят во Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую области – Минздрав

Тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 в первую очередь поставят в области, куда прибывают больше людей из Италии, в частности во Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую, сообщило Министерство здравоохранения на сайте в четверг.

При этом в сообщении уточняется, что специалисты в указанных областях пройдут соответствующее обучение.

В настоящее время в Украине около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, две тысячи врачей-инфекционистов, пять тысяч медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах.

Согласно сообщению Минздрава, в Украине в настоящее время не зафиксировано ни одного случая Covid-19.

По состоянию на 27 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 82,164 тыс. лабораторно подтвержденных случаев "уханьского" коронавируса, в том числе 2,801 тыс. с летальным исходом. Выздоровели уже 32,897 тыс. человек.

На территории Европы зарегистрировано 478 случаев заболевания в 17 странах (Италия - 400, Германия - 21, Франция - 17, Испания - 12, Великобритания - 9, Хорватия - 3, Австрия - 2, Россия - 2, Финляндия - 2, Швеция - 2, Израиль - 2, Швейцария, Греция, Грузия, Норвегия, Северная Македония и Бельгия - по одному случаю).