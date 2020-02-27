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10:39 27.02.2020

В России были задержаны четверо украинцев – МИД Украины

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В России были задержаны четверо украинцев – МИД Украины

 Министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание российскими правоохранительными органами четырех украинцев по подозрению в совершении уголовного преступления.

"По предварительной информации посольства Украины в РФ, российскими правоохранительными органами были задержаны четверо граждан Украины по подозрению в совершении уголовного преступления. В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах УФСИН РФ. Упомянутые лица обеспечены адвокатской защитой", - сообщили в пресс-службе МИД Украины в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Посольством Украины в РФ направило ноту в МИД РФ о предоставлении дополнительной информации по упомянутому делу.

СМИ ранее сообщили со ссылкой на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева о том, что сотрудники правоохранительных органов РФ ликвидировали во Владимирской области нарколабораторию, изъяли почти тонну синтетических наркотиков и задержали в том числе украинцев.

Теги: #рф #украинцы #задержание #мид
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