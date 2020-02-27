Трамп: США готовы к любому варианту развития ситуации с коронавирусом

Власти США готовы к любым вариантам развития событий с коронавирусом, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп.

"В любой ситуации мы будем готовы", - сказал он в Белом доме, говоря о том, подготовлена ли страна к серьезной вспышке этого вируса.

По мнению Трампа, масштабное распространение коронавируса в стране вовсе не является чем-то неизбежным.

"Мы быстро разрабатываем вакцину", - отметил президент.

В то же время, один из участвующих в пресс-конференции специалист здравоохранения пояснил, что до начала продажи вакцины - остались, в лучшем случае, месяцы.