События

10:19 27.02.2020

Итальянский круизный лайнер не пустили в карибские порты из-за опасений распространения коронавируса

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Итальянский круизный лайнер Msc Meraviglia, которому ранее запретили заход в два карибских порта из-за угрозы распространения коронавируса, теперь следует к берегам Мексики, сообщают порталы, отслеживающие в реальном времени движение судов.

Согласно открытым данным, лайнер в настоящее время находится западнее Каймановых островов и идет в северо-западном направлении. Обозначенный пункт назначения - мексиканский остров Косумель.

Ранее, по информации западных СМИ, судну запретили остановиться на Ямайке и на Каймановых островах в связи с опасениями того, что на борту может быть человек, заразившийся коронавирусом: ранее капитан лайнера сообщил, что у одного из членов экипажа высокая температура.

На борту Msc Meraviglia - более 4,5 тыс. пассажиров и 1,6 тыс. членов экипажа.

В Италии за последние дни выявили 400 случаев заражения коронавирусом.

Теги: #италия #лайнер #карибы #коронавирус
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