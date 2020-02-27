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10:10 27.02.2020

В Китае за сутки зарегистрировано 29 новых случаев смерти из-за коронавируса, общее число жертв превысило 2,74 тыс. - Госкомздрав КНР

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В Китае за сутки зарегистрировано 29 новых случаев смерти из-за коронавируса, общее число жертв превысило 2,74 тыс. - Госкомздрав КНР

 В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 29 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (Covid-19), и выявлено 433 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса составило 2,744 тыс. человек, зарегистрировано 78,497 тыс. случаев заболевания.

В эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй за сутки скончались 26 человек, по одному - в Пекине, провинциях Хэйлунцзян и Хэнань.

С декабря прошлого года от коронавируса в провинции скончался 2,641 тыс. человек, заболели 65,596 тыс. По состоянию на четверг 23,2 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего в медучреждениях страны в настоящее время проходит курс лечения 43,3 тыс. человек, состояние более 8,3 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время почти 32,5 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 133 случая заболевания: в Гонконге - 91 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 32 (один случай смерти).

Председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшемся накануне заседании постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая заявил, что, несмотря на улучшение общей ситуации в борьбе с распространением инфекции, следует активизировать усилия по оказанию всемерной помощи провинции Хубэй и не ослаблять усилий по предупреждению новых всплесков заболевания.

"В настоящее время в стране в целом наблюдается тенденция к улучшению в области борьбы с распространением вируса, ускорению восстановления социально-экономического развития. В то же время обстановка в провинции Хубэй и городе Ухане остается тяжелой и сложной, нельзя игнорировать и риск новых всплесков инфекции в других районах страны", - подчеркнул он.

Теги: #коронавирус #китай
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