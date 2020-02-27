События

10:08 27.02.2020

Страны Европы усиливают меры по сдерживанию коронавируса

2 мин читать
Страны Европы усиливают меры по сдерживанию коронавируса

В европейских странах растет число случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19, власти активизируют меры по борьбе с распространением заболевания.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Италии, где к настоящему времени число заразившихся выросло до 400, 12 человек скончались. Ряд стран ввели дополнительные медицинские проверки для пассажиров, прилетающих на рейсах из Италии.

Еврокомиссия и Европарламент распространили рекомендации для всех своих сотрудников, которые совершали поездку в северные районы Италии, где зафиксирован высокий уровень заражения новым коронавирусом, не выходить на работу и отправиться на карантин на две недели.

Во Франции на фоне обострения ситуации с коронавирусом в Италии призвали всех, вернувшихся недавно из этой страны, воздержаться от посещения общественных мест и не отправлять детей в школы. В Великобритании также обратились к жителям страны с подобной рекомендацией. В рамках мер предосторожности в Англии закрыли сразу шесть школ из-за опасений, что ученики могли заразиться коронавирусом во время поездок в Италию.

В Румынии на карантин отправлены около десяти человек, недавно посещавших итальянские регионы, в которых зафиксировано быстрое распространение коронавируса.

Многие страны, в том числе Австрия, Венгрия, Люксембург и Испания, предостерегли своих граждан от поездок в те области Италии, которых затронул коронавиурс. Власти Финляндии и Дании со своей стороны рекомендовали проявлять "чрезвычайную осторожность" при поездках.

Болгарский авиаперевозчик Bulgaria Air, в свою очередь, отменил все перелеты между Софией и Миланом до 27 марта.

В расположенной на границе с Италией австрийской федеральной земле Каринтии отменили запланированные лыжные гонки, в которых ожидалось участие около 300 человек из северной Италии.

Ранее на этой неделе первые случаи заражения были зафиксированы в Греции, на материковой части Испании, в Хорватии, Австрии и в других странах Европы.

Кроме того, три отеля - в Австрии, Франции и на Канарских островах - оказались помещены на карантин после того, как среди их гостей были выявлены случаи заражения.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. С декабря в Китае зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания COVID-19, количество жертв превысило 2,7 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #европа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:00 27.02.2020
МИД Украины подтвердило заражение коронавирусом украинки в Италии

МИД Украины подтвердило заражение коронавирусом украинки в Италии

10:43 27.02.2020
Ситуация с коронавирусом замедляет процессы, связанные с торговой интеграцией Украины и Китая - Кулеба

Ситуация с коронавирусом замедляет процессы, связанные с торговой интеграцией Украины и Китая - Кулеба

10:40 27.02.2020
Тест-системы для диагностики коронавируса в первую очередь поставят во Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую области – Минздрав

Тест-системы для диагностики коронавируса в первую очередь поставят во Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую области – Минздрав

10:19 27.02.2020
Трамп: США готовы к любому варианту развития ситуации с коронавирусом

Трамп: США готовы к любому варианту развития ситуации с коронавирусом

10:19 27.02.2020
Итальянский круизный лайнер не пустили в карибские порты из-за опасений распространения коронавируса

Итальянский круизный лайнер не пустили в карибские порты из-за опасений распространения коронавируса

10:15 27.02.2020
МВФ и ВБ могут перенести весеннюю встречу из-за коронавируса, примут решение в ближайшие дни

МВФ и ВБ могут перенести весеннюю встречу из-за коронавируса, примут решение в ближайшие дни

10:13 27.02.2020
В Италии уже 400 человек заразились коронавирусом

В Италии уже 400 человек заразились коронавирусом

10:10 27.02.2020
В Китае за сутки зарегистрировано 29 новых случаев смерти из-за коронавируса, общее число жертв превысило 2,74 тыс. - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки зарегистрировано 29 новых случаев смерти из-за коронавируса, общее число жертв превысило 2,74 тыс. - Госкомздрав КНР

10:06 27.02.2020
В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом - глава Минздрава

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом - глава Минздрава

10:06 27.02.2020
Трамп не исключил, что из-за коронавируса США могут ограничить авиасообщение с Южной Кореей и Италией

Трамп не исключил, что из-за коронавируса США могут ограничить авиасообщение с Южной Кореей и Италией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР открыло дело о давлении Джозефа Байдена на Шокина

Суд по делу о крушении Boeing на Донбассе заслушает 13 свидетелей

Премьер призвал главу Госналоговой увольнять глав областных подразделений при любых коррупционных нарушениях в области

Кулеба: Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями

МИД Украины подтвердило заражение коронавирусом украинки в Италии

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР открыло дело о давлении Джозефа Байдена на Шокина

Суд по делу о крушении Boeing на Донбассе заслушает 13 свидетелей

Премьер призвал главу Госналоговой увольнять глав областных подразделений при любых коррупционных нарушениях в области

Коллегия Минобразования отменила научную степень брата третьего президента Украины Петра Ющенко

Кулеба: Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями

В России были задержаны четверо украинцев – МИД Украины

Министр обороны Украины опроверг слухи о готовящемся увольнении

Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

ЕС на пороге введения "киберсанкций" против Китая и России - Bloomberg

Ситуацию с коронавирусом удастся взять под контроль к апрелю - китайский эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА