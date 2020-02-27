Ситуацию с коронавирусом удастся взять под контроль к апрелю - китайский эксперт

Китайские и иностранные эксперты считают, что ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в целом удастся поставить под контроль к апрелю, заявил журналистам руководитель экспертной комиссии Госкомитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"Хотя в Ухане (административный центр китайской провинции Хубэй - ИФ) произошел резкий всплеск заболевания, этого не наблюдалось в других городах. Мы ранее прогнозировали, что пик придется на середину или конец февраля", - сказал Чжун Наньшань.

По его словам, "после 15 февраля количество заболевших стало снижаться".

"Мы уверены, что эпидемия будет в основном под контролем апреле" - подчеркнул эксперт.

Он сообщил, что некоторые иностранные специалисты предсказывали, что число инфицированных коронавирусом может превысить 160 тыс. человек, однако они "не учитывали решительные меры, принимаемые китайским правительством".

Чжун Наньшань высказался в пользу налаживания широкого международного сотрудничества и обмена опытом по борьбе с эпидемией, Китай готов к этому, в частности, в случаях с Южной Кореей и Ираном, где инфекция распространяется очень быстро.

Он отметил, что, хотя первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайской провинции Хубэй, это еще не означает, что он зародился именно в Китае.

"В настоящее время вспышки болезни происходят и в других странах. Хотя изначально они были зафиксированы в Китае, это не обязательно означает, что ее источником был именно Китай", - сказал эксперт.