США не признают, и никогда не будут признавать притязания России на суверенитет над полуостровом Крым – Помпео

В шестую годовщину оккупации Крыма Россией государственный секретарь США Майк Помпео выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что США не признают, и никогда не будут признавать притязания России на суверенитет над полуостровом Крым.

"Соединенные Штаты подтверждают: Крым - это Украина. Как подчеркнуто в нашей Крымской декларации в июле 2018 года, США никогда не признают претензий РФ на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

Госсекретарь США отметил, что оккупация Крыма и усиление милитаризации полуострова "представляет угрозу для общей безопасности", а притеснения оккупационными властями прав и свобод жителей Крыма являются недопустимыми.

"Мир никогда не забудет российского вторжения в Украину, которое продолжается. США осуждают незаконные действия России в Крыму, ее агрессию против Украины в Донбассе, и сохранять в силе санкции против РФ, пока она не вернет Крым под контроль Украины и полностью не выполнит свои обязательства" Обязательства в рамках Минских соглашений ", - подчеркнул Помпео.