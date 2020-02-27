События

07:47 27.02.2020

США не признают, и никогда не будут признавать притязания России на суверенитет над полуостровом Крым – Помпео

1 мин читать
США не признают, и никогда не будут признавать притязания России на суверенитет над полуостровом Крым – Помпео

В шестую годовщину оккупации Крыма Россией государственный секретарь США Майк Помпео выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что США не признают, и никогда не будут признавать притязания России на суверенитет над полуостровом Крым.

"Соединенные Штаты подтверждают: Крым - это Украина. Как подчеркнуто в нашей Крымской декларации в июле 2018 года, США никогда не признают претензий РФ на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

Госсекретарь США отметил, что оккупация Крыма и усиление милитаризации полуострова "представляет угрозу для общей безопасности", а притеснения оккупационными властями прав и свобод жителей Крыма являются недопустимыми.

"Мир никогда не забудет российского вторжения в Украину, которое продолжается. США осуждают незаконные действия России в Крыму, ее агрессию против Украины в Донбассе, и сохранять в силе санкции против РФ, пока она не вернет Крым под контроль Украины и полностью не выполнит свои обязательства" Обязательства в рамках Минских соглашений ", - подчеркнул Помпео.

Теги: #крым #сша #украина #аннексия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:15 27.02.2020
Данилов: у 89 украинцев, эвакуированных из Уханя, коронавирус не выявлен

Данилов: у 89 украинцев, эвакуированных из Уханя, коронавирус не выявлен

07:15 27.02.2020
Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение и еще один боевое поражение– штаб ООС

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение и еще один боевое поражение– штаб ООС

07:00 27.02.2020
Под путепроводом возле станции метро "Берестейская" из-за ремонтных робот частично ограничат движение – КГГА

Под путепроводом возле станции метро "Берестейская" из-за ремонтных робот частично ограничат движение – КГГА

04:44 27.02.2020
Рынки оправятся от спровоцированных коронавирусом трудностей – Трамп

Рынки оправятся от спровоцированных коронавирусом трудностей – Трамп

03:28 27.02.2020
Трамп: США готовы к любому варианту развития ситуации с коронавирусом

Трамп: США готовы к любому варианту развития ситуации с коронавирусом

02:15 27.02.2020
Не менее семи человек погибли при стрельбе на пивоваренном заводе в США – СМИ

Не менее семи человек погибли при стрельбе на пивоваренном заводе в США – СМИ

01:10 27.02.2020
За препятствование журналистской деятельности на депутата районного совета полиция Киевщины открыла уголовное производство

За препятствование журналистской деятельности на депутата районного совета полиция Киевщины открыла уголовное производство

19:16 26.02.2020
Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении 25 сотрудникам правоохранительных структур, причастным к "делу 26 февраля"

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении 25 сотрудникам правоохранительных структур, причастным к "делу 26 февраля"

17:32 26.02.2020
Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

13:41 26.02.2020
Украина считает пропавшими без вести в оккупированных Крыму и части Донбасса или в РФ до 500 человек

Украина считает пропавшими без вести в оккупированных Крыму и части Донбасса или в РФ до 500 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Италии уже 400 человек заразились коронавирусом

Открыт доступ ко всем декларациям прокуроров Офиса генпрокурора

Наименьшие риски в случае заболевания коронавирусом Covid-2019 у возрастной группы от 10 до 39 лет, наибольшие у тех, кому за 80 – СНБО

Мужчина поджег себя под Офисом Зеленского из-за проблем с выделением земли

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве

ПОСЛЕДНЕЕ

В Китае за сутки зарегистрировано 29 новых случаев смерти из-за коронавируса, общее число жертв превысило 2,74 тыс. - Госкомздрав КНР

У украинки в Италии диагностировали коронавирус Covid-19 - СМИ

В грузинском Поти медики изолировали прибывшую из Италии 18-летнюю девушку с подозрением на коронавирус

Грузия после приостановки авиасообщения с Ираном ограничила въезд граждан этой страны и по суше

Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

Экс-глава Госпродпотребслужбы Глущенко назначен замминистра экономики - Милованов

Страны Европы усиливают меры по сдерживанию коронавируса

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В Италии уже 400 человек заразились коронавирусом

Денисова просит российскую коллегу обеспечить безопасность украинского политзаключенного Якименко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА