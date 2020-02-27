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04:44 27.02.2020

Рынки оправятся от спровоцированных коронавирусом трудностей – Трамп

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Рынки оправятся от спровоцированных коронавирусом трудностей – Трамп

Рынки сумеют восстановиться после падения в США, вызванного опасениями в связи с распространением в мире коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Рынок ценных бумаг восстановится, наша экономика сильна, потребители сильнее, чем когда бы то ни было", - сказал он журналистам в Белом доме.

Кроме того, Трамп предположил, что падение фондовых индексов в США отчасти могло быть вызвано дебатами участников президентской гонки от Демократической партии. По мнению президента, все они настолько плохи, что их высказывания могли отрицательно повлиять на торги. Трамп выразил уверенность, что сумеет добиться переизбрания. "Однако на выборах возможно все что угодно", - добавил он.

Теги: #сша #коронавирус #экономика
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