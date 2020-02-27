События

02:15 27.02.2020

Не менее семи человек погибли при стрельбе на пивоваренном заводе в США – СМИ

1 мин читать
Не менее семи человек погибли при стрельбе на пивоваренном заводе в США – СМИ

В результате стрельбы на пивоваренном заводе Molson Coors в городе Милуоки одноименного американского штата погибли семь человек, включая мужчину, открывшего огонь, сообщают местные СМИ.

По данным, которые СМИ получили от работников предприятия по электронной почте, стрелок находился на втором этаже лестничной клетки одного из зданий завода.

Местная полиция пока не подтвердила наличие жертв, отметив в своем твиттере, что ситуация находится в активной стадии", не предоставив другой информации.

По сообщениям СМИ, полицейские не пропускаю автомашины близко к территории завода, рекомендуя его объезжать.

Теги: #стрельба #сша #жертвы #завод
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:46 26.02.2020
В США считают неизбежным дальнейшее распространение коронавируса по территории страны

В США считают неизбежным дальнейшее распространение коронавируса по территории страны

09:32 26.02.2020
Первый случай заражения коронавирусом американского военнослужащего зафиксирован в Южной Корее

Первый случай заражения коронавирусом американского военнослужащего зафиксирован в Южной Корее

02:11 26.02.2020
Власти американского Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Власти американского Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

01:01 26.02.2020
Президент США продлил на год действие антироссийских санкций, введенных из-за ситуации с Украиной

Президент США продлил на год действие антироссийских санкций, введенных из-за ситуации с Украиной

21:32 25.02.2020
США ввели санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, КНР, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана

США ввели санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, КНР, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана

18:58 25.02.2020
Помпео призвал Иран "сказать правду о коронавирусе"

Помпео призвал Иран "сказать правду о коронавирусе"

08:37 25.02.2020
Большинство американцев назвали Трампа победителем предстоящих выборов

Большинство американцев назвали Трампа победителем предстоящих выборов

07:58 25.02.2020
В результате падения деревьев из-за сильного ветра в Украине погиб один человек, еще 4 травмированы

В результате падения деревьев из-за сильного ветра в Украине погиб один человек, еще 4 травмированы

07:48 25.02.2020
Белый дом запросит у Конгресса на борьбу с коронавирусом дополнительные $2,5 млрд

Белый дом запросит у Конгресса на борьбу с коронавирусом дополнительные $2,5 млрд

07:19 25.02.2020
Сенаторы демократы призывают к санкциям против РФ за новые попытки вмешательства в выборы

Сенаторы демократы призывают к санкциям против РФ за новые попытки вмешательства в выборы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Италии уже 400 человек заразились коронавирусом

Открыт доступ ко всем декларациям прокуроров Офиса генпрокурора

Наименьшие риски в случае заболевания коронавирусом Covid-2019 у возрастной группы от 10 до 39 лет, наибольшие у тех, кому за 80 – СНБО

Мужчина поджег себя под Офисом Зеленского из-за проблем с выделением земли

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве

ПОСЛЕДНЕЕ

За препятствование журналистской деятельности на депутата районного совета полиция Киевщины открыла уголовное производство

В грузинском Поти медики изолировали прибывшую из Италии 18-летнюю девушку с подозрением на коронавирус

Грузия после приостановки авиасообщения с Ираном ограничила въезд граждан этой страны и по суше

Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

Экс-глава Госпродпотребслужбы Глущенко назначен замминистра экономики - Милованов

Страны Европы усиливают меры по сдерживанию коронавируса

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В Италии уже 400 человек заразились коронавирусом

Денисова просит российскую коллегу обеспечить безопасность украинского политзаключенного Якименко

Прокуратура Киева открыла дело по факту закупок Национальным институтом рака в обход Prozorro

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА