В грузинском Поти медики изолировали прибывшую из Италии 18-летнюю девушку с подозрением на коронавирус

Медики в грузинском городе Поти в среду изолировали 18-летнюю девушку, которая прибыла из Италии с симптомами вирусного заболевания.

"Доставили пациентку, который в течение последних двух недель находилась в Италии. Когда у нее поднялась температура, она обратилась в клинику", - сказала журналистам представитель городского госпиталя Тея Мигенеишвили.

По ее словам, в рамках существующего протокола пациентка будет отправлена в инфекционную клинику в Тбилиси, где будут проведены соответствующие обследования и сделан тест на коронавирус.

Ранее в среду вечером глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила о первом зафиксированном в стране случае заболевания новым типом коронавируса Covid-19.

По словам Тикарадзе, коронавирус подтвержден у 50-летнего гражданина Грузии, который прибыл из Ирана через территорию Азербайджана.

Позже в среду грузинские СМИ сообщили, что в инфекционную больницу в Тбилиси доставили еще двух человек, которые прибыли в Грузию из Азербайджана, и они также до этого посещали Иран.

В правительстве Грузии в связи с выявлением первого случая заболевания коронавирусом Covid-19 сообщили о решении временно ограничить въезд в страну для иранских граждан. Ранее Грузия уже ввела ограничения на прямое авиасообщение с Ираном.

Между тем, в Минздраве Аджарии в среду вечером сообщили журналистам, что грузинские пограничники не впустили в Аджарию двух граждан Ирана, которые пытались проехать с территории Турции.

В ведомстве отметили, что у иранских граждан была выявлена высокая температура, и пограничники развернули их обратно в Турцию.