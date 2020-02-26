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22:48 26.02.2020

Грузия после приостановки авиасообщения с Ираном ограничила въезд граждан этой страны и по суше

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Грузия после приостановки авиасообщения с Ираном ограничила въезд граждан этой страны и по суше

Грузия ввела ограничения на въезд сухопутным путем на территорию страны граждан из Ирана, с которым ранее в связи с ростом там числа инфицированных коронавирусом Covid-19 было приостановлено воздушное сообщение.

Решение об этом было принято на заседании чрезвычайной межведомственной координационной группы под руководством премьер-министра Грузии, созданной сразу после того, как в среду вечером в стране был подтвержден первый случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба главы правительства.

По информации пресс-службы, иранская сторона уже проинформирована об этом по соответствующим каналам.

Премьер-министр Грузии заслушал представителей всех ведомств о текущих и планируемых мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Грузии первый случай заражения коронавирусом Covid-19 был зафиксирован у гражданина Грузии, который накануне прибыл через Азербайджан из Ирана, где находился по своим личным делам.

Заболевший - мужчина в возрасте 50 лет, у которого на таможенно-пропускном пункте грузино-азербайджанской границы была выявлена повышенная температура, после чего тот в сопровождении соответственно экипированных медработников был доставлен в Тбилисскую инфекционную больницу. Заболевание подтвердила лаборатория Центра Лугара, в которой были осуществлены соответствующие исследования состояния здоровья пациента.

Грузия с 29 января приостановила на два месяца прямое авиасообщение с Китаем, где возник очаг коронавируса нового типа (Covid-19), а также эвакуировала выразивших желание покинуть территорию КНР своих граждан.

В аэропортах и на наземных пунктах пропуска через государственную границу Грузии медицинскую проверку проходят все прибывающие в страну, которые в последнее время находились там, куда этот вирус уже проник и успел распространиться.

Теги: #грузия #ограничения #иран #коронавирус
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