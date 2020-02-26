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21:51 26.02.2020

Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

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Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

Общественный транспорт в Люксембурге c 1 марта этого года станет бесплатным, сообщают в среду европейские СМИ.

Таким образом, Люксембург станет первой в мире страной, где будет действовать подобный бесплатный проезд.

Для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности. Между тем, отмечается, что в поездах все же останется первый класс, места в котором будут платными.

Местные власти отмечают, что цель таких мер заключается в том, чтобы жители страны отказались от личного транспорта в пользу общественного для снижения загруженности на дорогах и снижении уровня вредных выбросов в атмосферу.

Обеспечение работы общественного транспорта в Люксембурге будет осуществляться полностью за счет налогоплательщиков. Ожидается, что ежегодно подобный "бесплатный" транспорт будет обходиться им примерно в 41 млн евро.

Теги: #транспорт #меры #люксембург
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