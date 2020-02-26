Страны Европы усиливают меры по сдерживанию коронавируса

В европейских странах растет число случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19, власти активизируют меры по борьбе с распространением заболевания.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Италии, где к настоящему времени число заразившихся выросло до 400, 12 человек скончались. Ряд стран ввели дополнительные медицинские проверки для пассажиров, прилетающих на рейсах из Италии.

Еврокомиссия и Европарламент распространили рекомендации для всех своих сотрудников, которые совершали поездку в северные районы Италии, где зафиксирован высокий уровень заражения новым коронавирусом, не выходить на работу и отправиться на карантин на две недели.

Во Франции на фоне обострения ситуации с коронавирусом в Италии призвали всех, вернувшихся недавно из этой страны, воздержаться от посещения общественных мест и не отправлять детей в школы. В Великобритании также обратились к жителям страны с подобной рекомендацией. В рамках мер предосторожности в Англии закрыли сразу шесть школ из-за опасений, что ученики могли заразиться коронавирусом во время поездок в Италию.

В Румынии на карантин отправлены около десяти человек, недавно посещавших итальянские регионы, в которых зафиксировано быстрое распространение коронавируса.

Многие страны, в том числе Австрия, Венгрия, Люксембург и Испания, предостерегли своих граждан от поездок в те области Италии, которых затронул коронавиурс. Власти Финляндии и Дании со своей стороны рекомендовали проявлять "чрезвычайную осторожность" при поездках.

Болгарский авиаперевозчик Bulgaria Air, в свою очередь, отменил все перелеты между Софией и Миланом до 27 марта.

В расположенной на границе с Италией австрийской федеральной земле Каринтии отменили запланированные лыжные гонки, в которых ожидалось участие около 300 человек из северной Италии.

Ранее на этой неделе первые случаи заражения были зафиксированы в Греции, на материковой части Испании, в Хорватии, Австрии и в других странах Европы.

Кроме того, три отеля - в Австрии, Франции и на Канарских островах - оказались помещены на карантин после того, как среди их гостей были выявлены случаи заражения.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. С декабря в Китае зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания COVID-19, количество жертв превысило 2,7 тыс. человек.