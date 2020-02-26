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20:29 26.02.2020

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

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В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщила в среду вечером на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По словам министра, вирус выявлен у гражданина Грузии, который накануне прибыл через Азербайджан из Ирана.

Ранее Грузия приостановила прямое авиасообщение с Китаем, а также эвакуировала выразивших желание покинуть территорию КНР своих граждан.

В КНР с декабря общее число жертв коронавируса COVID-19 составило 2,7 тыс. человек, зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания. Около 30 тыс. человек выписаны из больниц с выздоровлением

Позже, 23 февраля, Грузия в связи с поступающими сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса (COVID-19) ввела ограничения на авиасообщение с этой страной.

По последним данным, число летальных исходов от заболевания коронавирусом в Иране достигло 19 человек. Число заболевших возросло до 139 человек.

Теги: #грузия #коронавирус
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