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19:58 26.02.2020

Денисова просит российскую коллегу обеспечить безопасность украинского политзаключенного Якименко

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Денисова просит российскую коллегу обеспечить безопасность украинского политзаключенного Якименко

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по обеспечению безопасности и предоставлению необходимой медицинской помощи незаконно осужденному гражданину Украины Владимиру Якименко.

"Гражданина Украины, который незаконно удерживают в "ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области", планируют перевести в тюремную больницу "ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области" якобы для лечения. Вместе с тем, администрация исправительной колонии грозит Владимиру, что в этой больнице его изнасилуют", - сообщила Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что перевод в тюремную больницу и угрозы связаны с неоднократными обращениями Якименко к ней и представителям украинских дипломатических учреждений, после которых проводятся проверки в колонии.

Также, несмотря на неоднократные обращения с требованиями провести медицинское обследование и предоставить необходимое лечение Якименко, Москалькова не реагирует уже более трех месяцев.

"Из-за этого снова обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой немедленно принять меры, чтобы не допустить причинения вреда физическому и психическому здоровью Владимира Якименко, а также содействовать в обеспечении безопасности и оказания надлежащей медицинской помощи незаконно осужденному гражданину Украины", - написала Денисова.

Также она обратилась к международным правозащитным организациям и дипломатическому корпусу с просьбой защитить права Якименко, в частности право на жизнь и личную неприкосновенность, которые гарантированы международными конвенциями.

Как сообщалось, Владимир Якименко до незаконного заключения был таксистом и активистом "Автомайдана".

11 июня 2017 года российские силовики задержали Якименко, когда он пересекал админграницу с аннексированным Крымом. Украинца обвинили в "транспортировке наркотиков", которые ему якобы подложил пассажир.

В результате подконтрольный России "суд" аннексированного Крыма приговорил украинца к 15,5 годам колонии. Якименко отправили в город Пугачев Саратовской области.

Денисова также сообщала об ухудшении состояния здоровья Якименко и о пытках, под которыми его принудили подписать отказ от полного медицинского обследования.

Теги: #рф #омбудсмен #заключенный
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