Открыт доступ ко всем декларациям прокуроров Офиса генпрокурора

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса генерального прокурора, примененные предыдущим руководством генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщается на официальном сайте Офиса генпрокурора в среду, речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях.

"Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса генерального прокурора, а также бывших сотрудников Генпрокуратуры и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

Соответствующие ограничения были введены в марте 2018 года на основании закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".