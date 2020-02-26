Разумков встретился с главой парламента, министрами обороны и иностранных дел Эстонии

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в рамках рабочего визита в Эстонию провел встречи с высшим руководством страны.

В частности, состоялись встречи с президентом Рийгикогу (парламент Эстонии – ИФ) Хенном Пиллуаасом, министром обороны Эстонии Юрии Луйком и министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Во время встречи с Пиллуаасом Разумков поздравил Эстонию со 102-й годовщиной независимости и поблагодарил за поддержку Украины в борьбе за территориальную целостность и суверенитет, а также за поддержку на международной арене.

Стороны обсудили течение реформ в Украине в сферах борьбы с коррупцией, детинизации и либерализации экономики.

"Есть также вопросы, в которых Эстония существенно опережает Украину и весь мир. Это, например, диджитализация и кибербезопасность, по которым вы занимаете лидирующие позиции. В условиях гибридной войны ваш опыт в этих сферах особенно важен для нашего государства", - отметил Разумков.

В рамках встречи с Луйком обсуждались планы и инициативы в сфере безопасности и обороны.

Во время встречи с Рейнсалу Разумков заявил о готовности Украины расширять сотрудничество с Эстонией на международной арене.

"Мы слышим и чувствуем мощную поддержку со стороны наших эстонских партнеров. Конечно, есть вопросы, требующие дальнейшего обсуждения. Это и расширение возможностей на международной арене, и Восточное партнерство, и так называемая инициатива Триморья. Они обрабатываются на уровне министерств и посольств, но важно, что сотрудничество по этим направлениям происходит также и на межпарламентском уровне", - заявил Разумков.

Среди приоритетных направлений сотрудничества он назвал также диджитализацию государственного управления.

"В июне в Украине состоится саммит, посвященный этому вопросу. Надеюсь, что он пройдет на самом высоком уровне и наши коллеги из Эстонии посетят это мероприятие. Вам удалось создать действительно уникальную систему, и такой опыт очень важен для Украины в условиях современного мира", - отметил Разумков.

Ранее Разумков также встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Стороны рассмотрели развитие последних событий на Донбассе, выполнение Минских соглашений и итоги "нормандского саммита". Кальюлайд отметила, что Эстония призывает придерживаться Минских соглашений и что государства Европы должны единодушно осуждать их нарушения.