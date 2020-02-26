В Северной Македонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Минздрав Северной Македонии подтвердил информацию о первом случае заражения коронавирусом в стране, сообщает в среду BBC.

По словам министра здравоохранения Венко Филипче, женщина, у которой выявили заражение, недавно побывала в Италии. Она приехала из Италии на микроавтобусе. В настоящее время ее попутчики также проходят медицинское обследование.

В последние дни в Италии быстро растет число заболевших. Врачи выявили более 370 случаев заражения людей коронавирусом в этой стране. В 12 из этих случаев пациенты скончались.