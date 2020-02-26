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19:16 26.02.2020

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении 25 сотрудникам правоохранительных структур, причастным к "делу 26 февраля"

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Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении 25 сотрудникам правоохранительных структур, причастным к "делу 26 февраля"

Прокуратура Автономной Республики Крым завершила процесс сообщения о подозрении представителям оккупационных правоохранительных структур в рамках "дела 26 февраля", сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Накануне прокуратура АР Крым закончила процесс сообщения о подозрении оккупационным "следователям", "прокурорам" и "судьям", всего 25 человек, которые незаконно преследовали одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа за якобы организацию массовых беспорядков во время митинга 26 февраля 2014 года под зданием парламента АР Крым", - сообщил прокурор АР Крым Игорь Поночовный во время выступления на международном форуме "Age of Crimea - Время Крыма".

Он отметил, что все подозреваемые нарушили нормы международного гуманитарного права, реализуя оккупационную политику, направленную на преследование проукраинского населения полуострова, и понимая, что на территории Крыма действуют исключительно нормы законодательства Украины.

26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады АР Крым в Симферополе прошли два митинга – пророссийских активистов партии "Русское единство" и проукраинский, поддерживающий территориальную целостность Украины. После аннексии полуострова оккупационная администрация начала незаконные, политически мотивированные преследования граждан Украины, выступавших против оккупации. "Дело 26 февраля" стало одним из первых судебных разбирательств, во время которого крымскотатарских активистов обвинили в организации и участии в массовых беспорядках и незаконно осудили на сроки от 3 до 8 лет.

Теги: #крым #прокуратура #подозрение
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