События

19:12 26.02.2020

С полудня боевики трижды раз обстреляли позиции Объединенных сил, пострадавших нет

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С полудня боевики трижды раз обстреляли позиции Объединенных сил, пострадавших нет

Незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток, из них три произошли после 12:30.

Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook, боевики в среду обстреляли украинские наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один из обстрелов пришелся на окрестности г.Золотое Попаснянского района Луганской области, но за пределами участка разведения сил и средств.

Сообщатся об одном погибшем военнослужащем в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Майорск, о котором сообщало ранее Министерство обороны: трагедия произошла утром.

Ранее Минобороны сообщило о 4 обстрелах со стороны боевиков с полуночи по состоянию на 12:30 среды, тогда же сообщалось и о погибшем утром украинском защитнике. Таким образом, пополудни в среду имели место три обстрела, без потерь в рядах украинских военных.

Теги: #оос
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